تجارة الصين مع دول "طريق واحد وحزام واحد" بلغت 1.3 تريليون دولار

بكين، 20 يناير، أذرتاج

بلغ إجمالي التبادل التجاري مع الدول الشريكة التي تغطيها إستراتيجية الصين في "طريق واحد وحزام واحد" 9.2 تريليون يوان (1.3 تريليون دولار أمريكي) في العام الماضي.

افادت وكالة أذرتاج أن الإدارة العامة للجمارك الصينية نشرت المعلومات في هذا الصدد. وجاء فيها أن تجارة الصين مع الدول الواقعة على "طريق واحد وحزام واحد" زادت بنسبة 10.8 % مقارنة بعام 2018.

وفقا للاحصاءات، تجاوز حجم تجارة الصين مع دول "طريق واحد وحزام واحد" 6.4 تريليون دولار في 2014-2019. تعد الصين أكبر شريك تجاري لـ 25 دولة تغطيها هذه الاستراتيجية.

تجدر الإشارة إلى أن أذربيجان هي إحدى أوائل الدول التي دعمت مبادرة "طريق واحد وحزام واحد" التي أطلقها رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ وتلعب دوراً مهماً في تنفيذها بسبب موقعها الجغرافي المواتي وإمكاناتها الاقتصادية والنقلية واللوجستية. تساهم هذه المبادرة أيضاً في تعزيز الشراكات بين البلدين وخلق فرص جديدة للتعاون في مختلف المجالات. تظهر مشاركة الرئيس إلهام علييف في منتدى التعاون الدولي الثاني في بكين في أبريل الماضي أن بلدنا يولي أهمية كبيرة لتوسيع التعاون في هذا المجال.

هذا الممر الذي يتمتع بمزايا جغرافية واقتصادية هامة، له أهمية كبيرة في إنجاز مشروع "طريق واحد وحزام واحد" . وفقاً لنتائج 10 أشهر من العام الماضي، زاد التبادل التجاري بين أذربيجان والصين بضعفين تقريبًا.

شاهين جعفروف

المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

بكين