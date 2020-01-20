إعداد المورد الإلكتروني "كرونولوجيا – الطريق المؤدي إلى 20 يناير"

باكو، 20 يناير، أذرتاج

قامت لجنة الدولة للعمل مع الجاليات بإعداد المورد الإلكتروني " كرونولوجيا – الطريق المؤدي إلى 20 يناير" بدعم معلوماتي من مكتبة الرئاسة لإدارة الشئون لرئيس جمهورية أذربيجان.

أفادت أذرتاج نقلاً عن لجنة الدولة أن المورد المعد باللغة الإنجليزية يتضمن جدولاً زمنياً للطريق المؤدي إلى 20 يناير (1987-1990). تم تصميم المورد تقنياً بحيث يمكن الوصول إليه عبر الإنترنت، بطريقة محسنة أكثر بصرياً، مع مراعاة توافق الأجهزة المحمولة. سيتم إرسال المورد الموجود على الموقع www.diaspor.gov.az/20january إلى أكثر من 10 الاف رسالة لبريد إلكتروني على قاعدة بيانات البريد الإلكتروني للجنة الدولة للعمل مع الجاليات في يوم مأساة 20 يناير.

تشير قاعدة بيانات إلى أن البريد الإلكتروني تشمل على رسائل البريد الإلكتروني للمنظمات الإعلامية الدولية والصحفيين والمدونين والسياسيين في العالم والأذربيجانيين المقيمين في الخارج وكلك منظمات اللوبي التي أسسوها، إلى جانب منظمات الجاليات للشعوب الأخرى الصديقة لأذربيجان والسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية الأخرى في الخارج.