قاسم رضائي: ننوي تطوير علاقاتنا مع الزملاء الأذربيجانيين يخطط لقاء ثلاثي بين حرسي الحدود الإيراني والأذربيجاني وقوات الدرك التركي

استارا، 20 يناير، باقر علييف، أذرتاج

لدينا حدود طويلة مع أذربيجان، بما في ذلك العديد من نقاط التفتيش. ويستفيد 7-8 ألاف شخص من نقاط العبور الحدودية كل يوم. هذا مؤشر على تطور العلاقات بين البلدين.

أفاد المراسل الإقليمي لوكالة أذرتاج أن قائد حرس الحدود لجمهورية الإسلامية الإيرانية العميد قاسم رضائي صرح بذلك في مقابلته مع الصحفيين في أستارا في 19 يناير.

قال قاسم رضائي: "إن البلدين يسعيان بجدية الى تطوير مجال السكك الحديدية والطرق بينهما. وإننا في طليعة هذه المشاريع الحدودية ونساهم في تطويرها. يعد إنجاز المشاريع بمثابة حافز لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين. في اجتماع اليوم، قررنا مواصلة تطوير علاقتنا الحالية. نواصل أيضاً العمل مع حراس الحدود العاديين حتى يتمكنوا من بناء علاقات بينهم على مستوانا ".

أشار قاسم رضائي إلى أنه من المخطط زيارة الشين غولييف إلى طهران في مستقبل قريب، كما سنزور باكو وبعد هذا عقد اللقاء الثلاثي بمشاركة حرس الحدود الإيراني والأذربيجاني وقوات الدرك التركي. هذه الاجتماعات هي إشارة إلى القوى التي ترغب في تفاقم الوضع في المنطقة كعامل يؤثر على تنمية العلاقات في المنطقة ".