التشين غولييف: تجرى مناقشة مسألة نقاط التفتيش الجديدة على حدود الدولة مع إيران

استارا، 20 يناير، باقر علييف، أذرتاج

بحلول عام 2020، أمامنا عدد من الأهداف. افتتاح الطريق السريع والسكك الحديدية الجديدة وبناء جسر جديد، كل هذه مظاهر تطور علاقات العمل.

أفاد المراسل الإقليمي لوكالة أذرتاج أن رئيس حرس حدود الدولة الفريق الأول إلشين غولييف صرح بذلك في مقابلة مع الصحفيين في أستارا.

قال رئيس حرس حدود الدولة أيصاً: " هناك زيادة في عدد المواطنين والمركبات في نقطة عبور الحدود للدولة مقارنة بعام 2018. زاد عدد الأشخاص الذين يعبرون حدود الدولة بنسبة 21.5 % وعدد المركبات بنسبة 13 % ".

أشار إلشين غولييف إلى أن هناك مناقشات جارية مع قائد حرس الحدود لجمهورية إيران الإسلامية حول إطلاق نقاط التفتيش الجديدة على حدود الدولة. هذه المسألة هي أيضا موضوع النقاش على مستوى الحكومتين. وضعت مسألة إنشاء وتطوير العلاقات الحدودية الأخرى على جدول الأعمال اليوم.

كل هذا هو مؤشر العلاقات الودية بين بلدينا. يقدم الرئيس إلهام علييف دائماً تعليمات حول تطوير العلاقات الأذربيجانية الإيرانية في مجال حماية الحدود. ونحاول أيضا ضمان تنفيذ تعليمات الرئيس على أعلى مستوى ".