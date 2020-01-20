الحكومة الاوزبكية تعلن استقالتها

طشقند، 20 يناير (أذرتاج).

اعلن رئيس الوزراء الاوزبكي عبدالله عارفوف استقالة الحكومة بالكاملة في كلمة ألقاها في نهاية اجتماع مجلس الشيوخ الاوزبكي اليوم.

افاد مراسل أذرتاج ان الحكومة تستقيل بعد تشكل المجلس الاعلى ومجلس الشيوخ بناء على التشريعات.

بموجب القوانين الاوزبكية، يقوم اعضاء الحكومة باعمالهم حتى تشكل الحكومة الجديدة.

يتوقع تشكل الحكومة الجديدة قريبا.

قولو كانجرلي

المراسل الخاص لأذرتاج

طشقند