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     الرئيس الأذربيجاني يصل في زيارة عمل الى سويسرا
    لقاء مع رئيس هيأة إدارة ورئيس "وي تي بي بنك" في دافوس

    ٢٠.٠١.٢٠٢٠ [٢٣:٠١]

    دافوس، 20 يناير (أذرتاج).

    يقوم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بزيارة عمل الى سويسرا للمشاركة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي.

    افاد مراسل أذرتاج ان الرئيس إلهام علييف التقى في دافوس آندري كوستين رئيس هيأة إدارة ورئيس "وي تي بي بنك".

    اشير في اللقاء الى العمل الناجح لهذا البنك في اذربيجان منذ وقت طويل. قيل ان بين صندوق النفط الاذربيجاني وهذا البنك تعاونا مثمرا. اقترح الرئيس إلهام علييف زيادة استثمارات البنك في الاقتصاد الاذربيجاني.

    وأشاد آندري كوستين بالاقتراح مؤكدا على ان البنك سيوسع نشاطه في هذا المجال.

    اثناء الحديث اشير الى التطور الناجح للعلاقات في كافة المجالات منها الاقتصادية التجارية بين اذربيجان وروسيا.

    AZERTAG.AZ : الرئيس الأذربيجاني يصل في زيارة عمل الى سويسرا
    لقاء مع رئيس هيأة إدارة ورئيس "وي تي بي بنك" في دافوس
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