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    الرئيس الأذربيجاني يلتقي مؤسس شركة Carlyle Group في دافوس

    ٢٠.٠١.٢٠٢٠ [٢٣:١١]

    دافوس، 20 يناير (أذرتاج).

    التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في دافوس المؤسس المشارك لشركة Carlyle Group داود روبنشتين.

    أفاد مراسل أذرتاج ان روبنشتين اشاد في حديثه بالتعاون القائم بين كارليل جروب وصندوق النفط الاذربيجاني الحكومي وأحاط الرئيس الأذربيجاني علما بآفاق هذا التعاون.

    وقال الرئيس إلهام علييف ان الاقتصاد الأذربيجاني يشهد نموا حيث زادت الصناعة غير النفطية بنسبة 14 في المائة بينما وصلت الزيادة في الزراعة الى 7 في المائة.

    كذلك أشير اثناء الحديث الى وجود بيئة استثمارية مناسبة في اذربيجان مع الاشارة الى وجود امكانيات واسعة لتطوير التعاون مع Carlyle Group إحدى الشركات الرئيسية العالمية في مجال ادارة الاموال.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني يلتقي مؤسس شركة Carlyle Group في دافوس
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