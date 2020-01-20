إلهام علييف يلتقي نائبة الرئيس التنفيذي والمديرة المالية العامة لشركة "كيسكو" في دافوس

دافوس، 20 يناير (أذرتاج).

التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في دافوس السيدة كيللي كرامير نائبة الرئيس التنفيذي والمديرة المالية العامة لشركة "كيسكو".

أفاد مراسل أذرتاج انه قيل في اللقاء ان شركة كيسكو تعمل منذ وقت طويل في المجالات المختلفة في اذربيجان. حاليا تنفذ الشركة مشاريع في الاتجاهات الاولوية في اذربيجان.

قال الرئيس إلهام علييف ان كيسكو شريك مهم لاذربيجان. واشار الى ان في اذربيجان امكانيات كبيرة للاعمال لهذه الشركة.

وأشادت نائبة الرئيس التنفيذي والمديرة المالية العامة لشركة "كيسكو" بالتنمية في اذربيجان منوهة الى ان الشركة تجري مع اذربيجان تبادل الخبرات الناجح. وذكرت ان اذربيجان أهم بلد بالنسبة لكيسكو في المنطقة.