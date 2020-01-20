  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    إلهام علييف يلتقي نائبة الرئيس التنفيذي والمديرة المالية العامة لشركة "كيسكو" في دافوس

    ٢٠.٠١.٢٠٢٠ [٢٣:٢٠]

    دافوس، 20 يناير (أذرتاج).

    التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في دافوس السيدة كيللي كرامير نائبة الرئيس التنفيذي والمديرة المالية العامة لشركة "كيسكو".

    أفاد مراسل أذرتاج انه قيل في اللقاء ان شركة كيسكو تعمل منذ وقت طويل في المجالات المختلفة في اذربيجان. حاليا تنفذ الشركة مشاريع في الاتجاهات الاولوية في اذربيجان.

    قال الرئيس إلهام علييف ان كيسكو شريك مهم لاذربيجان. واشار الى ان في اذربيجان امكانيات كبيرة للاعمال لهذه الشركة.

    وأشادت نائبة الرئيس التنفيذي والمديرة المالية العامة لشركة "كيسكو" بالتنمية في اذربيجان منوهة الى ان الشركة تجري مع اذربيجان تبادل الخبرات الناجح. وذكرت ان اذربيجان أهم بلد بالنسبة لكيسكو في المنطقة.

    AZERTAG.AZ :إلهام علييف يلتقي نائبة الرئيس التنفيذي والمديرة المالية العامة لشركة "كيسكو" في دافوس
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٢٠.٠١.٢٠٢٠ [٢٣:١١]
    الرئيس الأذربيجاني يلتقي مؤسس شركة Carlyle Group في دافوس
    ٢٠.٠١.٢٠٢٠ [٢٣:٠١]
     الرئيس الأذربيجاني يصل في زيارة عمل الى سويسرا
    لقاء مع رئيس هيأة إدارة ورئيس "وي تي بي بنك" في دافوس
    ٢٠.٠١.٢٠٢٠ [١٠:٢٤]
    الرئيس إلهام علييف يحيي ذكرى شهداء 20 يناير الخالدة
    ١٥‎.٠١.٢٠٢٠ [١٦:٠٠]
    الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا
    إلهام علييف يلتقي نائبة الرئيس التنفيذي والمديرة المالية العامة لشركة "كيسكو" في دافوس إلهام علييف يلتقي نائبة الرئيس التنفيذي والمديرة المالية العامة لشركة "كيسكو" في دافوس