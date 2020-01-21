باكو، 21 يناير، أذرتاج سجلت أسعار النفط هبوطا من جديد بالمصافق العالمية. أفادت أذرتاج أن برميل البترول من نوع "برنت" يعرض بقيمة 70ر64 دولارا في مصفق انتركونتيننتال للعقود المستقبلية بلندن بعد هبوط مسجل قدر 50ر0 دولار فيما يباع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 27ر58 دولارا في بورصة "نايمكس" لتداول السلع بنيويورك بعد هبوط سعره قدر 27ر0 دولار.

AZERTAG.AZ : أسعار النفط بالمصافق العالمية تهبط من جديد

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