أنطاليا، 21 يناير، أذرتاج التقى نادي نفطجي باكو بنادي دينامو كييف الأوكراني وديا ضمن استعداداته الجارية في تركيا. أفادت أذرتاج أن المباراة المنظمة على ملعب مجمع غلوريا سبورتس بمدينة أنطاليا التركية انطلقت بالوقوف لدقيقة حداد احتراما لشهداء عشرين يناير عام 1990م في باكو. وانتهت المباراة بفوز النادي الأوكراني بهدفين مقابل واحد.

AZERTAG.AZ : نفطجي يلتقي وديا مع دينامو كييف

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