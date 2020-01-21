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    وحدات الاحتلال الأرميني تواصل انتهاك وقف إطلاق النار

    ٢١.٠١.٢٠٢٠ [١٢:٠٩]

    باكو، 21 يناير، أذرتاج

    تواصل وحدات الاحتلال الأرميني انتهاك نظام وقف إطلاق النار من مختلف اتجاهات خط الجبهة حيث أخلت بالهدنة 22 مرة خلال اليوم وباستخدام الرشاشات كبيرة العيار وبنادق القنص .

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن مواقع الدفاع الأذربيجاني في قرية قيزيل حاجيلي ومرتفعات لمحافظة قازاخ الأذربيجانية تعرضت لطلقات نارية عن مواقع الاحتلال الأرميني الواقعة في مرتفعات بمحافظة نويَمْبريان الأرمينية وقرية بركابر بمحافظة إيجيفان الأرمينية فيما أصبحت مواقع الدفاع الأذربيجاني بقرية مونجوقلو في محافظة طاووس الأذربيجانية عرضة لطلقات نارية عن مواقع الاحتلال الأرميني بقرية أيجيدزور بمحافظة برد الأرمينية في حين استهدفت مواقع الاحتلال الأرميني الواقعة بمرتفعات في محافظة كراسنوسيلسك الأرمينية مواقع الدفاع الأذربيجاني في مرتفعات بمحافظة جدابيك الأذربيجانية.

    كما استهدفت وحدات الاحتلال الأرميني مواقع الدفاع الأذربيجاني المتقابلة من مواقعها المرابطة في الأراضي المحتلة الأذربيجانية قرى نمرلي وكنكرلي ومرزيلي المحتلة لمحافظة أغدام وقرية أشاغي أويس علي المحتلة فضولي الأذربيجانية وكذلك بمرتفعات محتلة لمحافظات جورانبوي وتارتار وخوجاوند الأذربيجانية.

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