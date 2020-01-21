باكو، 21 يناير، أذرتاج قالت هيئة الجمارك إن حجم الواردات من القمح خلال عام 2019م المنصرم بلغ مليونا 5ر1 مليون طن. أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن قيمة القمح المستورد إلى البلد خلال الفترة المذكورة بلغت 5ر340 مليون دولار. يذكر أن حجم القمح المستورد إلى البلد خلال 2018م السابق بلغ 1ر1 مليون طن بقيمة 9ر205 مليون دولار.

AZERTAG.AZ : الجمارك تكشف حجم القمح المستورد إلى البلد خلال 2019م

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