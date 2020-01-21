الجمارك تكشف البلدان الأكثر تبادلا تجاريا مع أذربيجان من أعضاء منظمة التعاون الإسلامي في 2019م

باكو، 21 يناير، أذرتاج

تحتل تركيا وإيران وكازاخستان المراكز الثلاثة الأولى في ترتيب البلدان الأكثر التي استوردت أذربيجان منها المنتجات والسلع من بين الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي خلال 2019م الماضي.

أفادت أذرتاج عن هيئة الجمارك أن قيمة الواردات من تركيا بلغت مليارا و8ر646 مليون دولار ومن إيران 7ر452 مليون دولار ومن كازاخستان 5ر205 مليون دولار.

وجاء في البيان أن استيراد أذربيجان من هذه البلدان المذكورة ازداد قياسا إلى العام السابق حيث بلغ حجم الزيادة من تركيا 9ر69 مليون دولار ومن إيران 9ر37 مليون دولار ومن كازاخستان 4ر31 مليون دولار.