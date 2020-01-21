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    سياسة


    وزير الدفاع يزور تمثال الزعيم العام حيدر علييف في تبيليسي

    ٢١.٠١.٢٠٢٠ [١٥‎:٠٥‎]

    تبيليسي، 21 يناير، أذرتاج

    زار وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف الذي يزور جورجيا حاليا تمثال الزعيم القومي العام حيدر علييف بحديقة حيدر علييف وسط تبيليسي.

    أفادت أذرتاج أن الوزير حسنوف وضع إكليلا إلى قاعدة تمثال الزعيم القومي العام حيدر علييف إجلالا لذكراه الخالدة.

    ورافق وزير الدفاع خلال الزيارة سفير البلد في جورجيا دورسون حسنوف ومسؤولون آخرون.

    AZERTAG.AZ :وزير الدفاع يزور تمثال الزعيم العام حيدر علييف في تبيليسي
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    وزير الدفاع يزور تمثال الزعيم العام حيدر علييف في تبيليسي وزير الدفاع يزور تمثال الزعيم العام حيدر علييف في تبيليسي وزير الدفاع يزور تمثال الزعيم العام حيدر علييف في تبيليسي