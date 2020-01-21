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    سعر برميل أذري لايت يرتفع

    ٢١.٠١.٢٠٢٠ [١٠:٢٠]

    باكو، 21 يناير، أذرتاج

    يرتفع سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.

    أفادت أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 32ر68 دولارا بعد ارتفاعه قدر 63ر0 دولار.

    يذكر أن سعر برميل النفط "أذري لايت" هبط إلى الحد الأدنى بقيمة 19.15 دولارا في شهر ديسمبر عام 2001م فيما سجل رقما قياسيا بلغ 66ر149 دولار في يوليو عام 2008م.

    AZERTAG.AZ :سعر برميل أذري لايت يرتفع
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