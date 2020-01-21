تبيليسي، 21 يناير (أذرتاج).الناتو تنوي ارسال قوة عسكرية الى جورجيا

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام المحلية انه يتوقع وصول القوة العسكرية الى جورجيا في إطار مشروع التدريبات "حماية أوروبا 2020".

الى جانب جورجيا سيتم توزيع قوات عسكرية في بلدان البلطيق وألمانيا وبولندا.

يذكر ان التدريبات تهدف الى فحص القوة العسكرية للناتو.

سترسل الولايات المتحدة الامريكية 20 ألف عسكري الى أوروبا بهذا الغرض لتكون أكبر قوة عسكرية عددا ترسلها الى البلدان الأوروبية خلال 25 عاما الأخيرة. وأعلن ان بولندا ستحتضن أكبر قوة عسكرية من هذا القبيل. ومن المتوقع مشاركة 37 ألف عسكري من 18 بلدا في هذه التدريبات العسكرية.

سيبدأ توزيع الجنود والآليات ابتداء من فبراير.

ستجرى التدريبات في يونيو العام الراهن.

خطائي عزيزوف

المراسل الخاص لأذرتاج

تبيليسي