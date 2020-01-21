وزير الدفاع: أذربيجان وجورجيا تتعاونان ثنائيا وثلاثيا تعاونا مثمرا

باكو، 21 يناير، أذرتاج

أدلى وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف مع نظيره الجورجي إيراكلي قريباشفيلي ببيان صحفي عقب اجتماع منعقد بينهما في الحادي والعشرين من يناير اليوم في تبيليسي.

أفادت أذرتاج أن الوزير الجورجي قريباشفيلي أشار في كلمة له إلى أهمية اللقاء المنعقد رافعا شكره للجانب الأذربيجاني على الدعم المقدم لضمان وحدة أراضي جورجيا. وقال إن جورجيا تعير اهتماما خاصا لتطوير العلاقات الثنائية وإن توقيع خطة الفعاليات في التعاون العسكري لعام 2020م بين أذربيجان وجورجيا يساهم إسهاما مهما في تطوير العلاقات بالمجال المذكور.

وأعرب وزير الدفاع الجورجي عن ثقته في مزيد من تطور علاقات الصداقة القائمة بين البلدين خلال عام 2020م أيضا.

وقدم وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف الشكر على حفاوة الاستقبال متطرقا إلى أهمية علاقات حسن الجوار والصداقة الوثيقة بين البلدين والشعبين. واكد وزير الدفاع الأذربيجاني حسنوف على بحث الاجتماع الأوضاع العسكرية السياسية السائدة في المنطقة مفيدا أن أذربيجان تؤيد تأييدا كاملا بسلامة أراضي جورجيا مبلغا أن أذربيجان بدورها تجد مثل هذا التأييد عن جانب جورجيا على الساحة الدولية.

وقال الوزير حسنوف إن أذربيجان وجورجيا تحققان مشاريع مشتركة ذات الأهمية البالغة في المنطقة مبلغا أن التعاون بين البلدين سياسيا واقتصاديا وعسكريا وغيرها من المجالات يتطور بنجاح وزاد "إننا نتعاون في المجال العسكري ثنائيا وكذلك ثلاثيا على صيغة أذربيجان وجورجيا وتركيا تعاونا ناجحا وقد بحثنا في الاجتماع المشاريع الاقتصادية الكبرى في المنطقة ومسائل ضمان امنها أيضا."

وتناول الوزير أهمية توقيع خطة الفعاليات للتعاون في المجال العسكري لعام 2020م مفيدا أن الفعاليات تضم تنظيم تدريبات مشتركة لأفراد الجيوش وسائر النشاطات معبرا عن يقينه من استمرار تطور التعاون العسكري بين البلدين بنجاح.