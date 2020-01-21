توقيع خطة فعاليات لعام 2020م بين وزارتي الدفاع الأذربيجانية والجورجية

تبيليسي، 21 يناير، أذرتاج

اجتمع وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف في الحادي والعشرين من يناير اليوم في تبيليسي مع نظيره الجورجي إيراكلي قريباشفيلي.

أفادت أذرتاج أن وزارة الدفاع الجورجي أقامت استقبالا رسميا على مقدم وزير الدفاع الأذربيجاني.

واستعرض الوزيران حرس الشرف وعزف النشيدان الوطنيان للبلدين.

ثم عقد الاجتماع المرتكز على مختلف مجالات التعاون العسكري القائم بين البلدين وتبادل الطرفان الآراء حول سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.

كما تناول الجانبان الأوضاع السياسية العسكرية في المنطقة مشيرين إلى وجوب تبادلهما الدعم لسلامة أراضيهما وشددا خاصة على إسهام التعاون العسكري الثنائي بين الطرفين في ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة.

ثم وقع الجانبان في ختام الاجتماع على خطة فعاليات ثنائي للتعاون العسكري لعام 2020م بين وزارتي الدفاع وتضم الوثيقة تنظيم زيارات متبادلة لفرق الخبراء وإقامة فعاليات رامية إلى استعدادات قتالية مشتركة وتبادل الخبرات المتقدمة وسائر المسائل المهمة.

ثم عقد الوزيران مؤتمرا صحفيا أدليا فيه ببيان صحفي.

وحضر الاجتماع سفير أذربيجان في جورجيا دورسون حسنوف.