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    بحث مسائل إحضار تقنيات جديدة الى أذربيجان في دافوس

    ٢١.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٤٠]

    دافوس، 21 يناير (أذرتاج).

    التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 21 يناير في دافوس المدير التنفيذي العام لشركة سيقنيفاي" إيريك روندولات.

    افاد مراسل أذرتاج ان ايريك روندولات أعرب في اللقاء عن سروره من الإصلاحات الجارية في أذربيجان مشيرا الى المشاريع التي تنفذها في بلدنا. قال ان الإصلاحات الجارية في البلد وتحسين البيئة الاستثمارية والعملية تخلق فرصة جيدة لتنفيذ المشاريع الجديدة. ذكر روندولات ان الشركة من أكبر الشركات في العالم في مجال الإضاءة. قال ان الشركة تعرض حلولا مختلفة في مجال الاقتصاد والزراعة ومشاريع المدينة الذكية وتكامل أنظمة الإضاءة مع تقنيات الانترنت. كما اعلن استعداد الشركة للقاء مع الهيئات المعنية الأذربيجانية لمناقشة إمكانيات توظيف استثمارات في الحلول المختلفة عن طريق الإضاءة في الزراعة وغيرها من المجالات.

    أعرب الرئيس إلهام علييف عن ارتياحه مشيرا الى ضرورة تسريع تنفيذ مشروع اضاءة مدينة باكو.

    كما اعطى الرئيس علييف توجيهات ذات الصلة لمناقشة مسألة إحضار تقنيات معاصرة لتحسين إضاءة مدينة سومغايت والمدن الأذربيجانية الأخرى ولتوفير الطاقة الكهربائية في لقاءات مع الهيئات الأذربيجانية المعنية.

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