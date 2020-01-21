  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    لاعبة الشيش الأذربيجانية تفوز بالبطولات المفتوحة في ألمانيا

    ٢١.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٥‎٤]

    باكو، 21 يناير، أذرتاج

    فازت لاعبة الشيش الأذربيجانية ظريفة حسينوفا بالمقام الأول بين 18 رياضيات تقل أعمارهن عن 15 عاماً.

    أفادت أذرتاج أن رياضيتنا فازت في 3 مباريات في مرحلة تصفيات النظام الأولمبي (pley-off). في كل المباريات ثلاث، كانت منافساتها ممثلات عن ألمانيا. فازت ظريفة حسينوفا التي هزمت لينا بوريني (15: 6) في المباراة الأولى وثم جوزفين كوبر (15: 4) وفي المباراة الحاسمة فازت على تيريزا لندسلايتنر (15: 9) واحتلت المقام الأول.

    حققت ظريفة حسينوفا نفس النجاحات بين الرياضيات اللواتي تقل أعمارهن عن 17 عاماً. في الدور ربع النهائي، هزمت ممثلة ألمانيا روز سينر برصيد (15: 4) وهزمت كريستينا بورسيكوفا من جمهورية التشيك برصيد (15: 2). انهت ظريفة حسينوفا المباراة النهائية بفوز برصيد (15: 9) كانت منافسة التالية كريستينا دراكارادوفا أيضاً من جمهورية التشيك.

    AZERTAG.AZ :لاعبة الشيش الأذربيجانية تفوز بالبطولات المفتوحة في ألمانيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢١.٠١.٢٠٢٠ [١١:٣٩]
    نفطجي يلتقي وديا مع دينامو كييف
    ١٥‎.٠١.٢٠٢٠ [١١:٠١]
    ماكجريجور اعترف بتناوله الكحول خلال فترة استعداده للمباراة مع نورمحمدوف
    ١٣.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٤٣]
    سومغايت يواصل استعداداته الشتوية في تركيا
    ١٠.٠١.٢٠٢٠ [١٣:١٢]
    15 لاعب جودو يمثل أذربيجان في جائزة تل أبيب الكبرى للجودو
    لاعبة الشيش الأذربيجانية تفوز بالبطولات المفتوحة في ألمانيا لاعبة الشيش الأذربيجانية تفوز بالبطولات المفتوحة في ألمانيا