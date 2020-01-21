لاعبة الشيش الأذربيجانية تفوز بالبطولات المفتوحة في ألمانيا

باكو، 21 يناير، أذرتاج

فازت لاعبة الشيش الأذربيجانية ظريفة حسينوفا بالمقام الأول بين 18 رياضيات تقل أعمارهن عن 15 عاماً.

أفادت أذرتاج أن رياضيتنا فازت في 3 مباريات في مرحلة تصفيات النظام الأولمبي (pley-off). في كل المباريات ثلاث، كانت منافساتها ممثلات عن ألمانيا. فازت ظريفة حسينوفا التي هزمت لينا بوريني (15: 6) في المباراة الأولى وثم جوزفين كوبر (15: 4) وفي المباراة الحاسمة فازت على تيريزا لندسلايتنر (15: 9) واحتلت المقام الأول.

حققت ظريفة حسينوفا نفس النجاحات بين الرياضيات اللواتي تقل أعمارهن عن 17 عاماً. في الدور ربع النهائي، هزمت ممثلة ألمانيا روز سينر برصيد (15: 4) وهزمت كريستينا بورسيكوفا من جمهورية التشيك برصيد (15: 2). انهت ظريفة حسينوفا المباراة النهائية بفوز برصيد (15: 9) كانت منافسة التالية كريستينا دراكارادوفا أيضاً من جمهورية التشيك.