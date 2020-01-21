باكو، 21 يناير، إلوين جمالوف، أذرتاج احتلت إيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بين دول الخليج التي تصدر أذربيجان منتوجاتها إليها أكثر من غيرها. أفادت أذرتاج نقلاً عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أن تكلفة التصدير إلى إيران بلغت 41.1 مليون دولار وإلى الإمارات العربية المتحدة 19.1 مليون دولار وإلى السعودية 1.8مليون دولار. هناك زيادة في قيمة الصادرات إلى المملكة العربية السعودية وإيران وفي حين تراجعت الصادرات إلى الإمارات العربية المتحدة.

AZERTAG.AZ : الكشف عن أسماء الدول الخليجية التي صدرت أذربيجان معظم منتوجاتها إليها في العام الماضي

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده