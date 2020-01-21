باكو، 21 يناير، أذرتاج

رفعت القيود المفروضة على الأصول الأجنبية لشركة "غازبروم" الروسية.

أفادت أذرتاج نقلاً عن الشركة أنه بعد التوصل إلى الاتفاقية مع شركة "نفطوغاز" الأوكرانية تم رفع القيود المفروضة على الأصول الأجنبية لشركة "غازبروم".

تجدر الإشارة إلى أنه تم فرض القيود على بعض الأصول الأجنبية لشركة "غازبروم" بناءً على طلب "نفطوغاز".

في ديسمبر من العام الماضي، سددت شركة "غازبروم" الديون بقيمة 2.9 مليار دولار إلى "نفطوغاز" بموجب قرار محكمة ستوكهولم للتحكيم. من هذا المبلغ، فإن 2.56 مليار دولار هو الدين الرئيسي والباقي فوائد.

اتفقت أوكرانيا وروسيا على مواصلة نقل الغاز عبر أراضي أوكرانيا وتسوية المتطلبات المتبادلة. وفقًا للاتفاقية، سيتم نقل 65 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر أوكرانيا بحلول عام 2020 و40 مليار متر مكعب سنوياً في الفترة 2021-2024.