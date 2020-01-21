محطة غارداباني-2 الكهروحرارية ستعمل بالغاز الطبيعي الأذربيجاني

تبليسي، 21 يناير، أذرتاج

يمكن محطة غارداباني-2 الكهروحرارية أن تنتج 230 ميجاوات / ساعة من الكهرباء. وستلعب بهذا أيضاً دوراً هاماً في إمداد جورجيا بالكهرباء.

افاد مراسل أذرتاج هذه المعلومات نقلاً عن مهندسي الطاقة الجورجيين.

في رأيهم، تحتاج محطة غارداباني-2 الكهروحرارية إلى الغاز الطبيعي الأذربيجاني لتعمل بكامل طاقتها.

تم استثمار 180 مليون دولار في بناء محطة غارداباني-2 الكهروحرارية. تستخدم هذه المحطة الغاز الطبيعي أقل مما في وحدات الطاقة الأخرى.

من الجدير بالذكر أن جورجيا تبحث عن الغاز الطبيعي والنفط في جرف البحر الأسود. لكنها لا تزال وجود النفط هو مجرد تكهنات فقط، وستعمل محطة غارداباني-2 بالغاز الطبيعي من أذربيجان.

في رأي الخبراء، تعتزم جورجيا بالحصول على هذا الغاز من أذربيجان على حساب قيمة العبور.

تشير التقارير إلى أنه إذا تم حل مشكلة الغاز الطبيعي، فسيكون بإمكان محطة غارداباني-2 توليد 1.3-1.5 مليار كيلووات/ ساعة من الكهرباء سنوياً.

سوف يزداد حجم "الوقود الأزرق" الذي ستحصل عليه جورجيا هذا العام بنسبة 20-30% نتيجة نقل الغاز إلى تركيا عبر تاناب. سيؤدي ذلك أيضاً إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمحطتي غارداباني-1 و محطة غارداباني-2 للطاقة الكهروحرارية.