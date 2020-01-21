رئيس البرلمان الجورجي يلتقي وزير الدفاع الأذربيجاني

تبيليسي، 21 يناير (أذرتاج).

التقى وزير الدفاع الاذربيجاني الفريق اول ذاكر حسنوف مع رئيس البرلمان الجورجي آرجيل تالاكفادزه في 21 يناير على هامش زيارته الى جورجيا.

أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين اشادا بمستوى العلاقات القائمة على الصداقة والثقة المتبادلة بين البلدين مشيرين الى ان هذه العلاقات التي تستجيب المصالح المشتركة تخدم توفير السلام والاستقرار والامن في المنطقة.

وفي سياق اللقاء اشير أيضا الى ضرورة تطوير التعاون العسكري بين أذربيجان وجورجيا البلدين اللذين يكافحان الإرهاب والانفصالية، ضرورة الدعم المتبادل في هذه المسائل.

وحضر اللقاء أيضا السفير الاذربيجاني دورسون حسنوف وأشخاص آخرون.

خطائي عزيزوف

المراسل الخاص لأذربيجان

تبيليسي