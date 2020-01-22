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    سعر برميل أذري لايت ينخفض

    ٢٢.٠١.٢٠٢٠ [١٠:٤٥‎]

    باكو، 22 يناير، أذرتاج

    ينخفض سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.

    أفادت أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 24ر68 دولارا بعد انخفاضه قدر 08ر0 دولار.

    يذكر أن سعر برميل النفط "أذري لايت" هبط إلى الحد الأدنى بقيمة 15ر19 دولارا في شهر ديسمبر عام 2001م فيما سجل رقما قياسيا بلغ 66ر149 دولار في يوليو عام 2008م.

    AZERTAG.AZ :سعر برميل أذري لايت ينخفض
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