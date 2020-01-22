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    سياسة


    وحدات الاحتلال الأرميني تواظب على خرق وقف إطلاق النار

    ٢٢.٠١.٢٠٢٠ [١١:١١]

    باكو، 22 يناير، أذرتاج

    تواظب وحدات الاحتلال الأرميني على خرق نظام وقف إطلاق النار من مختلف اتجاهات خط الجبهة حيث أخلّت بالهدنة 23 مرة خلال اليوم وباستخدام الرشاشات كبيرة العيار.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن مواقع الاحتلال الأرميني الواقعة بمرتفعات في محافظة كراسنوسيلسك الأرمينية استهدفت مواقع الدفاع الأذربيجاني في مرتفعات بمحافظة جدابيك الأذربيجانية.

    كما استهدفت وحدات الاحتلال الأرميني مواقع الدفاع الأذربيجاني المتقابلة من مواقعها المرابطة في الأراضي المحتلة الأذربيجانية قرية جوي أرخ المحتلة لمحافظة تارتار الأذربيجانية وقريتي تقي بيكلي ويوسف جانلي المحتلتين لمحافظة أغدام وقرية قراخان بيكلي المحتلة فضولي الأذربيجانية وكذلك بمرتفعات محتلة لمحافظتي جورانبوي وتارتار الأذربيجانيتين.

    AZERTAG.AZ :وحدات الاحتلال الأرميني تواظب على خرق وقف إطلاق النار
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