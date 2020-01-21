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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي بوزير الخارجية التركي في دافوس

    ٢١.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٤٨]

    دافوس، 21 يناير، أذرتاج

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في الواحد والعشرين من يناير في دافوس بوزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو.

    أفادت أذرتاج أن اللقاء ارتكز على التعبير عن الارتياح من تطور ناجح لعلاقات الصداقة والأخوة الثنائية مع التأكيد على توسيع العلاقات في جميع المجالات.

    كما تناول المباحثات دور اللقاءات رفيعة المستوى بين رئيسي أذربيجان وتركيا في توطد العلاقات مع الإشارة إلى أهمية المشاريع ذات الأهمية العالمية التي تنفذها أذربيجان وتركيا معا.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي بوزير الخارجية التركي في دافوس
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