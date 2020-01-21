بحث آفاق التعاون بين أذربيجان وكرواتيا
AzerTAg.az
٢١.٠١.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
دافوس، 21 يناير، أذرتاج
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في الواحد والعشرين من يناير اليوم في دافوس برئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلنكوفيج.
أفادت أذرتاج أن اللقاء شهد التعبير عن الارتياح من مستوى العلاقات المواتية لوثيقة الشراكة الاستراتيجية الموقع عليها بين أذربيجان وكرواتيا.
كما تبادل الطرفان وجهات نظر خلال المباحثة حول آفاق التعاون القائم بين البلدين في مجالات الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسائر المجالات.
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