البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية يشيد بالإصلاحات المنفذة في أذربيجان

دافوس، 21 يناير، أذرتاج

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في الواحد والعشرين من يناير اليوم في دافوس برئيس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية سوما جاكرابارتي.

أفادت أذرتاج أن اللقاء شهد التأكيد بامتنان على مزيد من تحسن بيئة الاستثمارات الموجودة في أذربيجان في الآونة الأخيرة مع الإشارة خاصة إلى الإصلاحات الناجحة المنفذة في مجالي الضرائب والجمارك وتسهيل الإدارية وفعاليات أسان خدمة ووكالة دوست ورقمنة الخدمات المقدمة من جانب الدولة.

وجرى خلال المباحثة تبادل الآراء حول تحديد مشاريع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية المنفذة في البلد وتحديده مجالات أولوية. وقيل إن البنك له إمكانات كبيرة لمزيد من توسيع فعالياته في أذربيجان بالاستفادة من بيئة الاستثمارات الملائمة الموجودة في البلد.