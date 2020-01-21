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    أخبار رسمية


    اتخاذ قرار بالاستغلال المشترك حقلي نخجوان وقوشاداش الأذربيجانيين مع شركة لوك أويل الروسية

    ٢١.٠١.٢٠٢٠ [٢٣:٠٠]

    دافوس، 21 يناير، أذرتاج

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في الواحد والعشرين من يناير اليوم في دافوس برئيس شركة لوك أويل الروسية واحد علي اكبروف.

    أفادت أذرتاج أن اللقاء شهد بحث مسألة استغلال مشترك مع شركة لوك أويل حقلي نخجوان وقوشاداش الأذربيجانيين واتخاذ قرار بهذا الشأن.

    كما تبادل الطرفان خلال المباحثة الآراء حول الهياكل الواعدة وحول التعاون القائم بين سوكار ولوك أويل.

    AZERTAG.AZ :اتخاذ قرار بالاستغلال المشترك حقلي نخجوان وقوشاداش الأذربيجانيين مع شركة لوك أويل الروسية
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    اتخاذ قرار بالاستغلال المشترك حقلي نخجوان وقوشاداش الأذربيجانيين مع شركة لوك أويل الروسية اتخاذ قرار بالاستغلال المشترك حقلي نخجوان وقوشاداش الأذربيجانيين مع شركة لوك أويل الروسية