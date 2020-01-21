الرئيس إلهام علييف يشارك في جلسة منعقدة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي

دافوس، 21 يناير، أذرتاج

شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في الواحد والعشرين من يناير اليوم في دافوس في جلسة منعقدة على موضوع "رؤية جديدة لأوراسيا – الشراكة من اجل التنمية المستدامة" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي.

أفادت أذرتاج أن الجلسة بحثت مسألة التعاون بين البلاد في أوراسيا. كما جرى تبادل وجهات نظر حول التعاون في التجارة والطاقة والنقل مع التشديد على أهمية الثورة الصناعية الرابعة بالنسبة للمنطقة.

وحضر الجلسة رئيس منغوليا خالتمآغين تاتتولغا ورئيس الوزراء الجورجي جيورجي قاخاريا ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ورئيس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية سوما جاكرابارتي وسائر الضيوف البارزين.