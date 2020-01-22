مصطفى شينتوب: تركيا تعتبر النزاع القراباغي قضيتها المهمة

أنقرة، 22 يناير، أذرتاج

تعتبر تركيا أن نزاع قاره باغ الجبلية الذي هو أكبر مشكلة لأذربيجان يعتبر قضية مهمة لتركيا. كذلك

أفادت أذرتاج أن رئيس مجلس الأمة التركي الكبير مصطفى شينتوب صرح بهذا في حديثه في افتتاح معرض الصور الفوتوغرافية المكرس لمأساة 20 يناير في البرلمان.

قال رئيس البرلمان في حديثه عن العلاقات الأخوية التركية الأذربيجانية إن فرحة أذربيجان هي فرحتنا وافتخارها افتخارنا. وأكد أن تركيا تدعم التسوية السلمية لصراع قاره باغ الجبلية في إطار السلامة الإقليمية لأذربيجان مشيراً إلى أن بلاده ستواصل الدفاع عن مساعي أذربيجان لحل هذه المشكلة.

صابر شاهتختلي

المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

أنقرة