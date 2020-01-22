إعادة انتخاب عبد الله عارفوف رئيساً لوزراء أوزبكستان

طشقند، 22 يناير، أذرتاج

عقدت الجلسة المشتركة لمجلس الأعلى ومجلس الشيوخ بالبرلمان الأوزبكي في 21 يناير.

أفادت أذرتاج أن الرئيس شوكت ميرزيوييف تحدث في الجلسة وقدم معلومات مفصلة عن الاتجاهات ذات الأولوية في البلاد. قال الرئيس إنه بعد انتخاب أعضاء المجلس الأعلى ومجلس الشيوخ، استقالت حكومة أوزبكستان في 20 يناير. أشار رئيس الدولة إلى أن الحزب الديمقراطي الليبرالي حصل على 53 مقعداً في انتخابات المجلس الأعلى ورشح ممثل الحزب عبد الله عارفوف رئيساً للوزراء.

أطلع عبد الله عارفوف في كلمته على المشاريع التي تنفذها الحكومة. أيد النواب والشيوخ ترشيح عبد الله عارفوف. تم انتخابه رئيساً لوزراء أوزبكستان عن طريق الاقتراع السري.

قولو كانجرلي

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