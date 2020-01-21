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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي برئيس الوزراء الباكستاني في دافوس

    ٢١.٠١.٢٠٢٠ [٢٣:٥‎٠]

    دافوس، 21 يناير، أذرتاج

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في الواحد والعشرين من يناير اليوم في دافوس بعمران خان رئيس الوزراء الباكستاني.

    أفادت أذرتاج أن اللقاء ارتكز على مسائل التعاون بين أذربيجان وباكستان.

    وابلغ رئيس الوزراء عمران خان أن باكستان تؤيد بموقف أذربيجان المحق في نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان ولم تقم أبدا علاقة دبلوماسية مع أرمينيا المعتدية.

    وقال عمران خان إن السياحة تتطور في أذربيجان بسرعة خاصة يلاحظ نمو كبير في عدد الوافدين من البلاد المسلمة مفيدا أن بلاده تنوي الاستفادة من خبرة البلد في هذا المجال.

    وأشار الرئيس إلهام علييف إلى تأييد أذربيجان دائما بباكستان في قضية كشمير. كما اكد رئيس الدولة أن أذربيجان تدعم باكستان ضمن منظمة حركة عدم الانحياز.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي برئيس الوزراء الباكستاني في دافوس
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