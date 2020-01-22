بحث فرص التعاون في الزراعة بين أذربيجان والإمارات

باكو، 22 يناير (أذرتاج).

في لقاء جرى بين وفد جمعية " التموين والتزويد الزراعي" المساهمة المفتوحة في أذربيجان ورئيس المكتب الدولي لغرفة دبي للتجارة والصناعة في مدينة دبي، نوقشت آفاق التعاون الجديدة في مجال السياحة الريفية وتصدير المنتجات الزراعية الأذربيجانية الى دولة الإمارات العربية المتحدة وجلب الاستثمارات الى الزراعة في أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الجمعية ان السيدة ليلى محمدوفا رئيسة هيأة إدارة الجمعية الأذربيجانية وعمر عبدالعزيز خان رئيس المكتب الدولي لغرفة دبي اعربا عن حرصهما للتعاون اثناء مناقشتهما آفاق العلاقات.

كذلك أقيم اليوم الثاني والعشرين من يناير على هامش الزيارة حفل "المنتجات الزراعية الأذربيجانية: معرض وتذوق"، ذلك بدعم من جمعية "التموين والتزويد الزراعي" المساهمة المفتوحة في أذربيجان والممثلية التجارية الأذربيجانية في الإمارات و"دار التجارة" الأذربيجانية. والهدف من الحفل هو إطلاع الزوار على المنتجات الزراعية والغذائية الأذربيجانية المحلية وبحث قنوات تصدير جديدة وإقامة علاقات عمل.