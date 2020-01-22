باركيندو: شرعنا في العمل بفضل رؤيتك الثاقبة للقيادة وندائك

باكو، 22 يناير (أذرتاج).

شرعنا في العمل بفضل رؤيتك الثاقبة للقيادة وندائك.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك في لقائه مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في الواحد والعشرين من يناير اليوم في دافوس.

كما قال باركيندو: "اذا تذكرت كنت أول زعماء العالم الذين نادوا اجتماع جميع البلاد الأعضاء لدى أوبك والبلاد غير الأعضاء لدى أوبك والعمل سويا قبل خمس سنوات في هذا المنتدى الاقتصادي العالمي ولم يتقدم بمثل هذا الاقتراح احد من قبل. إنك ثاقب النظر وحاسم جدا. وقد ناشدت كلا منا باستخدام هذه المنصة العالمية من اجل اجتماعنا وعملنا معا ولأنه كما قلت أنت كنا في نفس الأوضاع ولان كلا منا كان يستخرج نفس النفط ونبيعه في الأسواق ذاتها وكانت الأسعار في السوق آنذاك قد انخفضت أكثر من 80 في المائة."

"وكنا شهود عيان أسوأ الحال. السيد الرئيس شرعنا في العمل بفضل رؤيتك الثاقبة للقيادة وندائك. وقد وقعنا مع 24 بلدا بيان التعاون في العاشر من ديسمبر عام ستة عشر وألفين والتحديد خلال مدة 12 شهرا."

وأضاف باركيندو: "وكان ذلك يحدث في التاريخ لأول مرة. وقد فعلنا ذلك بفضل قيادتك ورؤيتك ولن ننسى ذلك السيد الرئيس. وذلك يكتسي ببالغ الأهمية بالنسبة لنا وكما أشرت أنت إليه أننا عملنا وثيقا جدا مع أذربيجان خلال مدة الخمس سنوات الماضية وقد أوفت أذربيجان بجميع القرارات الصادرة."