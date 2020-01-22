  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    إنجاز مشروع زيادة جدوى السياسة التجارية في أذربيجان

    ٢٢.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٥‎٧]

    باكو، 22 يناير (اذرتاج).

    أقيم مؤتمر بمناسبة إنجاز مشروع "دعم لقسم السياسة التجارية والمنظمة العالمية للتجارة لدى وزارة الاقتصاد في محادثات للانضمام الى عضوية المنظمة وتعزيز القدرات". كان المشروع ممولا من قبل الاتحاد الأوروبي وكانت وزارة الاقتصاد الأذربيجانية مستفيدة منه.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوزارة ان المؤتمر حضره ممثلو الهيئات الحكومية المعنية والمنظمات غير الحكومية ودوائر الاعمال المحلية ومؤسسات التعليم العالي وتحدث كيستوتيس يانكاوسكاس رئيس ممثلية الاتحاد الأوروبي في أذربيجان وصاحب محمدوف نائب وزير الاقتصاد عن التعاون بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي والمشاريع المنفذة.

    كما شهد المؤتمر عرض ختامي عن نتائج الاعمال المقامة في المشروع.

    AZERTAG.AZ :إنجاز مشروع زيادة جدوى السياسة التجارية في أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٢.٠١.٢٠٢٠ [١٩:١٠]
    منتجات أذربيجانية تثير اهتمام زوار المعرض الدولي في برلين
    ٢٢.٠١.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٥‎]
    بحث فرص التعاون في الزراعة بين أذربيجان والإمارات
    ٢١.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٠٥‎]
    الكشف عن أسماء الدول الخليجية التي صدرت أذربيجان معظم منتوجاتها إليها في العام الماضي
    ٢١.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٥‎٨]
    الجمارك تكشف البلدان الأكثر تبادلا تجاريا مع أذربيجان من أعضاء منظمة التعاون الإسلامي في 2019م
    إنجاز مشروع زيادة جدوى السياسة التجارية في أذربيجان إنجاز مشروع زيادة جدوى السياسة التجارية في أذربيجان