إنجاز مشروع زيادة جدوى السياسة التجارية في أذربيجان

باكو، 22 يناير (اذرتاج).

أقيم مؤتمر بمناسبة إنجاز مشروع "دعم لقسم السياسة التجارية والمنظمة العالمية للتجارة لدى وزارة الاقتصاد في محادثات للانضمام الى عضوية المنظمة وتعزيز القدرات". كان المشروع ممولا من قبل الاتحاد الأوروبي وكانت وزارة الاقتصاد الأذربيجانية مستفيدة منه.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوزارة ان المؤتمر حضره ممثلو الهيئات الحكومية المعنية والمنظمات غير الحكومية ودوائر الاعمال المحلية ومؤسسات التعليم العالي وتحدث كيستوتيس يانكاوسكاس رئيس ممثلية الاتحاد الأوروبي في أذربيجان وصاحب محمدوف نائب وزير الاقتصاد عن التعاون بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي والمشاريع المنفذة.

كما شهد المؤتمر عرض ختامي عن نتائج الاعمال المقامة في المشروع.