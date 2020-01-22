منتجات أذربيجانية تثير اهتمام زوار المعرض الدولي في برلين
AzerTAg.az
٢٢.٠١.٢٠٢٠ [١٩:١٠]
باكو، 22 يناير (أذرتاج).
تثير المنتجات الأذربيجانية اهتمام زوار معرض "الأسبوع الأخضر الدولي" في برلين.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الاقتصاد ان المنتجات الأذربيجانية أمثال الزيوت النباتية والنبيذ وعصائر الرمان والشاي وأنواع الشاي من النباتات العلاجية ومربيات وغيرها من المنتجات تعجب الزوار.
سيستمر المعرض حتى 27 يناير.
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