  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    منتجات أذربيجانية تثير اهتمام زوار المعرض الدولي في برلين

    ٢٢.٠١.٢٠٢٠ [١٩:١٠]

    باكو، 22 يناير (أذرتاج).

    تثير المنتجات الأذربيجانية اهتمام زوار معرض "الأسبوع الأخضر الدولي" في برلين.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الاقتصاد ان المنتجات الأذربيجانية أمثال الزيوت النباتية والنبيذ وعصائر الرمان والشاي وأنواع الشاي من النباتات العلاجية ومربيات وغيرها من المنتجات تعجب الزوار.

    سيستمر المعرض حتى 27 يناير.

    AZERTAG.AZ :منتجات أذربيجانية تثير اهتمام زوار المعرض الدولي في برلين
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٢.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٥‎٧]
    إنجاز مشروع زيادة جدوى السياسة التجارية في أذربيجان
    ٢٢.٠١.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٥‎]
    بحث فرص التعاون في الزراعة بين أذربيجان والإمارات
    ٢١.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٠٥‎]
    الكشف عن أسماء الدول الخليجية التي صدرت أذربيجان معظم منتوجاتها إليها في العام الماضي
    ٢١.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٥‎٨]
    الجمارك تكشف البلدان الأكثر تبادلا تجاريا مع أذربيجان من أعضاء منظمة التعاون الإسلامي في 2019م
    منتجات أذربيجانية تثير اهتمام زوار المعرض الدولي في برلين