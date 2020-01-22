المدير التنفيذي العام لمجموعة سويز يُطلع الرئيس إلهام علييف على المشاريع المنفذة في أذربيجان والبرامج الواعدة

دافوس، 22 يناير، أذرتاج

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في الثاني والعشرين من يناير اليوم في دافوس بالمدير التنفيذي العام الجديد لمجموعة سويز برتران كاموس.

أفادت أذرتاج أن برتران كاموس رفع الشكر للرئيس إلهام علييف على اللقاء مطلعا على المشاريع التي تنفذها الشركة المترأسة من جانبه في أذربيجان وسير هذه المشاريع وكذلك على البرامج الواعدة.

وتحدث المدير التنفيذي العام عن فعاليات المؤسسة المترأسة من قبله مقدما إلى الرئيس إلهام علييف برامج الفعاليات الحالية واللاحقة لمجموعة سويز في انتاج المنتجات وجمع النفايات المنزلية ومعالجتها وكذلك الري واستصلاح الأراضي.

واعرب الرئيس إلهام علييف عن الارتياح من اللقاء مفيدا أنه مطّلع على فعاليات شركة سويز مع المؤسسات ذات الصلة الأذربيجانية وأن النتائج المحرزة مرضية.

كما جرى في اللقاء تبادل الآراء حول مسائل التعاون مع شركة سويز في مجال تطبيق التكنولوجيا المتقدمة في إنتاج المنتجات الكيماوية وجمع النفايات المنزلية ومعالجتها.