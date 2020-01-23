عرض المنتجات الزراعية الأذربيجانية في دبي

باكو، 23 يناير (أذرتاج)

أقيم في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة حفل "المنتجات الزراعية الأذربيجانية: معرض وتذوق"، ذلك تنظيم من جمعية "التموين والتزويد الزراعي" المساهمة المفتوحة في أذربيجان وديوان الممثلية التجارية الأذربيجانية وبدعم من السفارة الاذربيجانية في الدولة.

والهدف من الحفل هو إطلاع الزوار على المنتجات الزراعية والغذائية الأذربيجانية المحلية وبحث قنوات تصدير جديدة وإقامة علاقات عمل.

افادت وكالة أنباء أذرتاج الرسمية في أذربيجان انه شارك في الحفل كبار موظفي سفارة أذربيجان في الإمارات العربية المتحدة وجمعية "التموين والتزويد الزراعي" المساهمة المفتوحة في أذربيجان ووزارة الاقتصاد الإماراتية وغرفة دبي للتجارة والصناعة وممثلو ديوان الممثل التجاري الاذربيجاني لدى الإمارات العربية المتحدة والقنصلية الأذربيجانية العامة في مدينة دبي، صناع الأغذية وأصحاب المشاريع الزراعية من أذربيجان ومندوبو دوائر الاعمال من الامارات العربية المتحدة.

في سياق الحفل قدم إلنور علييف الممثل التجاري الاذربيجاني لدى الامارات العربية المتحدة عرضا مفصلا عن أذربيجان تحدث عن العلاقات التجارية الاقتصادية بين البلدين والمنتجات الأذربيجانية وتاريخ أذربيجان وثقافتها مشيرا الى الجودة العالية لمنتجات اذربيجانية. وأحاط الممثل التجاري الضيوف علما بإمكانيات تصدير المنتجات الأذربيجانية الى سوق دولة الامارات العربية المتحدة والأسواق الخليجية وتناول في حديثه الوضع الحالي للعلاقات التجارية الثنائية بين أذربيجان والإمارات العربية المتحدة وآفاق تطويرها، حسبما افادت وكالة أذرتاج.

وقالت السيدة ليلى محمدوفا رئيسة هيأة إدارة الجمعية الأذربيجانية "التزويد والتموين الزراعي" المساهمة المفتوحة التابعة لوزارة الزراعة ان الحفل شهد مناقشة مسائل التعاون في تصدير المنتجات الأذربيجانية واستقطاب استثمارات الى بلدنا. وأضافت قائلة : "ان الإصلاحات الجارية في القطاع غير النفطي لاسيما في مجال الزراعة في البلد بالغة الأهمية. ونشاط وزارة الزراعة في السنوات الأخيرة والاعمال المقامة لزيادة حجم المحاصيل الزراعية يحفز تنمية هذا المجال. ومن الأهمية بمكان تسويق المنتجات الداخلي والخارجي الجيد مع زيادة حجم انتاج المحاصيل. ننظم على الدوام فعاليات في هذه الصيغة بالتعاون مع الممثليات التجارية في الخارج، ونقوم بتبليغ المنتجات الأذربيجانية. بغرض تكوين تصور عن عملية التصدير والأسواق الخارجية نشرك في هذه الفعاليات أصحاب المشاريع الزراعية ومنتجي الأغذية. وهذا الحفل أيضا ليس استثنائيا. نجري هنا العديد من لقاءات عمل وننظم لقاءات بين منتجي الأغذية وهيئات الاعمال الإماراتية العامة والخاصة. وهدفنا هو تشجيع أصحاب المشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة في أذربيجان على زيادة إنتاج المحاصيل، وتحفيز عملية التصدير."

ثم ألقى ماهر علييف سفير جمهورية أذربيجان في دولة الامارات العربية المتحدة كلمة في الحفل قال ان العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين تشهد نموا متزايدا مشيرا الى ان مثل هذه الفعاليات تسهم اسهاما مهما في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وهذا يظهر الأهمية التي يبديها السيد إلهام علييف الرئيس الأذربيجاني لتطوير القطاع غير النفطي في البلد.

بعد الكلمات استمتع المشاركون بمشاهدة الرقصات الأذربيجانية الشعبية.

بعد هذا تعرف الضيوف بمقتنيات المعرض من المنتجات الغذائية والزراعية الأذربيجانية. عرض منتجو الأغذية وأصحاب المشاريع الزراعية من أذربيجان منتجاتهم في الحفل الى جانب جناح مخصص لجمعية "التزويد والتموين الزراعي" المساهمة المفتوحة التابعة لوزارة الزراعة. نظم اثناء المعرض عرض المنتجات المحلية القابلة للتصدير (العسل والفواكه الطازجة والفواكه المجففة، الشاي والأرز واللحم والبندق وغيرها) وتذوق الزوار بها.

في دوام الحفل أقيمت لقاءات ثنائية بين أصحاب المشاريع وهيئات الاعمال من أذربيجان ودولة الامارات العربية المتحدة.