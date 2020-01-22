الرئيس إلهام علييف يلتقي برئيس الوزراء الجورجي في دافوس

دافوس، 22 يناير، أذرتاج

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في الثاني والعشرين من يناير اليوم في دافوس برئيس الوزراء الجورجي جيورجي قاخاريا.

أفادت أذرتاج أن اللقاء شهد الإشارة إلى تطور علاقات الصداقة بين أذربيجان وجورجيا تطورا ناجحا بمختلف المجالات مع التشديد على أهمية تنفيذ المشاريع العالمية والإقليمية للنقل والطاقة بمشاركة البلدين. تناول اللقاء أهمية طريق السكك الحديدية باكو – تبيليسي – قارص. وقيل إن الجلسة المنعقدة على موضوع "رؤية جديدة لأوراسيا – الشراكة من اجل التنمية المستدامة" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس نوهت إلى أهمية هذا المشروع مع التأكيد على دوره الخاص في إحداث صيغة تعاون جديدة.

كما جرى خلال المباحثة تبادل وجهات نظر حول آفاق التعاون القائم بين البلدين.