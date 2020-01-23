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    سياسة


    وحدات الاحتلال الأرميني تواظب على خرق وقف إطلاق النار

    ٢٣.٠١.٢٠٢٠ [١٢:٢٣]

    باكو، 23 يناير، أذرتاج

    تواظب وحدات الاحتلال الأرميني على خرق نظام وقف إطلاق النار من مختلف اتجاهات خط الجبهة حيث أخلّت بالهدنة 21 مرة خلال اليوم وباستخدام الرشاشات كبيرة العيار وبنادق القنص.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن مواقع الدفاع الأذربيجاني الواقعة في قريتي قوشجي أيريم وقيزيل حاجيلي لمحافظة قازاخ الأذربيجانية تعرضت لطلقات نارية عن مواقع الاحتلال الأرميني بمرتفعات في محافظة نويمبريان الأرمينية وقرية بركابر لمحافظة إيجيفان الأرمينية فيما استهدفت مواقع الاحتلال الأرميني بمرتفعات لمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية مواقع الدفاع الأذربيجاني في مرتفعات بمحافظة جدابيك الأذربيجانية.

    كما استهدفت وحداتُ الاحتلال الأرميني مواقعَ الدفاع الأذربيجاني المتقابلة من مواقعها المرابطة في الأراضي المحتلة الأذربيجانية قريتي أجارلي ونوروزلو المحتلتين لمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرية كوروباتكينو المحتلة لمحافظة خوجاوند الأذربيجانية وقرية نوزكار المحتلة لمحافظة جبرائيل الأذربيجانية وكذلك بمرتفعات محتلة لمحافظتي تارتار وأغدام الأذربيجانيتين.

    AZERTAG.AZ :وحدات الاحتلال الأرميني تواظب على خرق وقف إطلاق النار
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