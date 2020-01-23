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    انخفاض أسعار النفط بالمصافق العالمية

    ٢٣.٠١.٢٠٢٠ [١٢:٣١]

    باكو، 23 يناير، أذرتاج

    سجلت أسعار النفط هبوطا من جديد بالمصافق العالمية.

    أفادت أذرتاج أن برميل البترول من نوع "برنت" يعرض بقيمة 13ر62 دولارا في مصفق انتركونتيننتال للعقود المستقبلية بلندن بعد هبوط مسجل قدر 08ر1 دولار فيما يباع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 61ر55 دولارا في بورصة "نايمكس" لتداول السلع بنيويورك بعد هبوط سعره قدر 13ر1 دولار.

    AZERTAG.AZ :انخفاض أسعار النفط بالمصافق العالمية
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