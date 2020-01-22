بحث مشروع جديد في استغلال مجموعة حقول أذري وتشيراق وجونشلي في دافوس

دافوس، 22 يناير، أذرتاج

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في الثاني والعشرين من يناير اليوم في دافوس بالمدير التنفيذي العام لشركة بي بي روبرت دادلي.

أفادت أذرتاج أن اللقاء شهد ذكر تشغيل مشروع تاناب خط أنبوب الغاز العابر للأناضول مع الإشارة إلى جاهزية مشروع تاب خط أنبوب الغاز العابر للبحر الأدرياتيكي إلى نهاية العام الحالي.

وجرى في اللقاء بحث مشروع جديد في المرحلة التالية لاستغلال مجموعة حقول أذري – تشيراق – جونشلي واكد الرئيس إلهام علييف أن ذلك مشروع مهم جدا.

وذكر رئيس الدولة عقد لقاء وزاري للمجلس الاستشاري لمشروع ممر الجنوب للغاز في باكو فبراير العام الحالي.

وقال روبرت دادلي إن بي بي ستعير أهمية أكثر لحماية البيئة في فعالياتها.