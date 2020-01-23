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    سوكار توقع مذكرة تفاهم مع لوك أويل

    ٢٣.٠١.٢٠٢٠ [١٥‎:٤١]

    باكو، 23 يناير، أذرتاج

    وقع على مذكرة تفاهم في الثاني والعشرين من يناير الحالي بين شركتي النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار ولوك أويل الروسية على استغلال حقل نخجوان الواعد وكذلك حقلي قوبا المحاذي لبحر الخزر في المياه الضحلة وقوشاداش الواقعة في قطاع أذربيجان من بحر الخزر.

    أفادت أذرتاج عن بيان سوكار أن مذكرة التفاهم موقع عليها في مدينة دافوس السويسرية من جانب رئيس سوكار رونق عبد الله يف ورئيس لوك أويل واحد علي أكبروف.

    يذكر أن حقل نخجوان الواقع واقع في قسم المياه العميقة من قطاع أذربيجان من بحر الخزر على بعد 90 كم عن شبه جزيرة أبشرون جنوبا ويتراوح عمق البحر في حوض الحقل بين 120-750 متر وكشف الحقل عام 1960م.

    وأما حقل قوشاداش فيقع على بعد 20 كم عن شمال شرقي مدينة سومغايت في قطاع أذربيجان من بحر الخزر ومكشوف عنه عام 1951م.

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