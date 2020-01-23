باكو، 23 يناير، أذرتاج كشفت هيئة الإحصاء عن حجم المنتجات الموردة إلى البلد بصفتها مساعدة إنسانية ودعم فني خلال يناير – نوفمبر عام 2019م الماضي. أفادت أذرتاج عن بيان الإحصاء أن قيمة المنتجات المستوردة إلى أذربيجان خلال الفترة المذكورة بصفتها مساعدة إنسانية ودعما فنيا 2ر25 مليون دولار.

AZERTAG.AZ : كشف حجم المنتجات الموردة بصفتها مساعدة إنسانية وفنية

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