كشف حجم المنتجات الموردة بصفتها مساعدة إنسانية وفنية
AzerTAg.az
٢٣.٠١.٢٠٢٠ [١٥:٥٠]
باكو، 23 يناير، أذرتاج
كشفت هيئة الإحصاء عن حجم المنتجات الموردة إلى البلد بصفتها مساعدة إنسانية ودعم فني خلال يناير – نوفمبر عام 2019م الماضي.
أفادت أذرتاج عن بيان الإحصاء أن قيمة المنتجات المستوردة إلى أذربيجان خلال الفترة المذكورة بصفتها مساعدة إنسانية ودعما فنيا 2ر25 مليون دولار.
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