  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    كشف حجم المنتجات الموردة بصفتها مساعدة إنسانية وفنية

    ٢٣.٠١.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٠]

    باكو، 23 يناير، أذرتاج

    كشفت هيئة الإحصاء عن حجم المنتجات الموردة إلى البلد بصفتها مساعدة إنسانية ودعم فني خلال يناير – نوفمبر عام 2019م الماضي.

    أفادت أذرتاج عن بيان الإحصاء أن قيمة المنتجات المستوردة إلى أذربيجان خلال الفترة المذكورة بصفتها مساعدة إنسانية ودعما فنيا 2ر25 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :كشف حجم المنتجات الموردة بصفتها مساعدة إنسانية وفنية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٣.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٠٢]
    زيادة الواردات من الفواكه والخضروات
    ٢٣.٠١.٢٠٢٠ [١٦:١٧]
    الصين تنفذ مشروع انتاج السيراميك في أذربيجان
    ٢٣.٠١.٢٠٢٠ [١٦:١٣]
    انخفاض الواردات من الحليب
    ٢٣.٠١.٢٠٢٠ [١٢:٠٦]
    عرض المنتجات الزراعية الأذربيجانية في دبي
    كشف حجم المنتجات الموردة بصفتها مساعدة إنسانية وفنية