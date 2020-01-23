  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    انخفاض الواردات من الحليب

    ٢٣.٠١.٢٠٢٠ [١٦:١٣]

    باكو، 23 يناير، أذرتاج

    استوردت أذربيجان 9 آلاف طن من الحليب خلال العام الماضي.

    أفادت أذرتاج عن هيئة الجمارك أن قيمة الحليب المستورد بلغت 3ر14 مليون دولار.

    يذكر أن البلد استورد 5ر9 ألف طن من الحليب بقيمة 6ر12 مليون دولار خلال عام 2018م.

    AZERTAG.AZ :انخفاض الواردات من الحليب
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٣.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٠٢]
    زيادة الواردات من الفواكه والخضروات
    ٢٣.٠١.٢٠٢٠ [١٦:١٧]
    الصين تنفذ مشروع انتاج السيراميك في أذربيجان
    ٢٣.٠١.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٠]
    كشف حجم المنتجات الموردة بصفتها مساعدة إنسانية وفنية
    ٢٣.٠١.٢٠٢٠ [١٢:٠٦]
    عرض المنتجات الزراعية الأذربيجانية في دبي
    انخفاض الواردات من الحليب