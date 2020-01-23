باكو، 23 يناير، أذرتاج استوردت أذربيجان 9 آلاف طن من الحليب خلال العام الماضي. أفادت أذرتاج عن هيئة الجمارك أن قيمة الحليب المستورد بلغت 3ر14 مليون دولار. يذكر أن البلد استورد 5ر9 ألف طن من الحليب بقيمة 6ر12 مليون دولار خلال عام 2018م.

AZERTAG.AZ : انخفاض الواردات من الحليب

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