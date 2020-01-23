باكو، 23 يناير (أذرتاج). ستنفذ الصين في أذربيجان مشروع انتاج السيراميك. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن صندوق التصدير وترويج الاستثمارات في أذربيجان (اذبرومو) ان مسائل تنفيذ هذا المشروع وفرص استثمارات متبادلة نوقشت في لقاء جرى في مقر الصندوق مع ممثلي الشركة الصينية WENZHOU NIXIN TRADING CO.,LTD.

AZERTAG.AZ : الصين تنفذ مشروع انتاج السيراميك في أذربيجان

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