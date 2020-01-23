83 أجنبيا يعيشون بصفة لاجئ في أذربيجان: بينهم مواطنو الدول العربية

باكو، 23 يناير (أذرتاج).

يعيش في أذربيجان 83 أجنبيا بصفة لاجئ.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه المعلومات قالها وصال حسينوف رئيس جهاز الهجرة في حديثه مع الصحفيين اليوم.

وقال انه يعيش في أذربيجان اشخاص حاصلون على وثيقة اللاجئين من المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، الى جانب هؤلاء الأشخاص. عددهم حاليا 2101 شخص. بين الأشخاص الحاصلون على صفة اللاجئ في أذربيجان مواطنو ايران ومصر وسوريا وروسيا. لكن مواطني أفغانستان يشكلون الأغلبية بينهم.