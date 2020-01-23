  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    83 أجنبيا يعيشون بصفة لاجئ في أذربيجان: بينهم مواطنو الدول العربية

    ٢٣.٠١.٢٠٢٠ [١٦:٤٠]

    باكو، 23 يناير (أذرتاج).

    يعيش في أذربيجان 83 أجنبيا بصفة لاجئ.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه المعلومات قالها وصال حسينوف رئيس جهاز الهجرة في حديثه مع الصحفيين اليوم.

    وقال انه يعيش في أذربيجان اشخاص حاصلون على وثيقة اللاجئين من المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، الى جانب هؤلاء الأشخاص. عددهم حاليا 2101 شخص. بين الأشخاص الحاصلون على صفة اللاجئ في أذربيجان مواطنو ايران ومصر وسوريا وروسيا. لكن مواطني أفغانستان يشكلون الأغلبية بينهم.

    AZERTAG.AZ :83 أجنبيا يعيشون بصفة لاجئ في أذربيجان: بينهم مواطنو الدول العربية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٥‎٥‎]
    تسجيل زيادة ب7 % في طلبات الحصول على صفة اللاجئ في جهاز الهجرة الحكومية في العام الماضي
    ١٥‎.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٣٦]
    الهجرة: لاجئون أجانب مقيمون في أذربيجان سيحصلون على وثيقة سفر للاجئين
    ١٥‎.٠١.٢٠٢٠ [١٩:١٤]
    منح الجنسية الأذربيجانية الى 492 أجنبي في العام الماضي
    ١٣.٠١.٢٠٢٠ [١٥‎:١٢]
    تصديق خطة فعاليات مكرسة لعام المتطوعين 2020م لجمعية متطوع الهجرة
    83 أجنبيا يعيشون بصفة لاجئ في أذربيجان: بينهم مواطنو الدول العربية