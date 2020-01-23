كشف أسماء البلدان المصدّرةِ إليها المنتجاتُ النفطية الأذربيجانية صادرات المنتجات النفطية إلى مصر والنفطية الكيماوية إلى الإمارات

باكو، 23 يناير، أذرتاج

كشفت عن أسماء البلدان المصدّرةِ إليها المنتجاتُ النفطية الأذربيجانية.

أفادت أذرتاج عن تقرير خاص بالأعمال المنفذة خلال عام 2019م المنصرم صدر عن وزارة الطاقة أنّ حجم النفط الخام المستخرج من مجموعة حقول أذري – جيراق – جونشلي أجق بلغ 4ر500 مليون طن منذ بدء استخراج أول النفط من المجموعة.

وصدر نحو 404 مليون طن من النفط الخام الأذربيجاني عبر خط أنبوب النفط باكو – تبيليسي – جيهان أحد العوامل الهامة لاقتصاد البلد الذي تبلغ قدرة نقله اليومية حاليا مليون برميل بجانب نقل نفط مجموعة الحقول المذكورة ومكثفات حقل شاه دنيز أساسا والنفط المستخرج من تركمانستان وكازاخستان إضافيا.

وتصدر المنتجات النفطية الأذربيجانية حاليا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا ومصر واليونان وإسبانيا وأوكرانيا وفيتنام والمنتجات النفطية الكيماوية إلى الصين وهولندا وبلجيكا وبلغاريا والجمهورية التشيكية والإمارات وكازاخستان والهند وغيرها.